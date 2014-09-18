Спрос на специалистов в сфере лесной промышленности в Петербурге вырос на треть

В соседней Ленобласти спрос и вовсе возрос на 61%.

Спрос на сотрудников лесного хозяйства в Петербурге возрос на треть. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы hh.ru.

С начала года по всей стране разместили 34 тыс. вакансий для специалистов в сфере лесной промышленности, причём в городе на Неве их стало на 58% больше. В соседней Ленобласти спрос и вовсе возрос на 61%.

Наибольший интерес у работодателей на данный момент вызывают специалисты-водители, операторы линий, слесари и разнорабочие. Кроме того, зарплата работников лесного хозяйства в Северной столице выросла от 63 тыс. до 109 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге наблюдается дефицит кадров в сферах общепита и торговли.

Фото: Pxhere