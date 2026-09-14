Бьюти-индекс Петербурга: услуги красоты подорожают на 5–10% в год из-за роста себестоимости

Потребители реагируют на изменения сокращением частоты визитов.

Услуги в сфере красоты в Петербурге продолжат дорожать. По прогнозам платформы "Сферия", занимающейся легализацией расчетов в бьюти-индустрии, в ближайшие годы цены будут расти на 5–10% ежегодно, а в отдельных салонах – быстрее. Бизнес вынужден переписывать прайс-листы из-за увеличения себестоимости, однако возможности переложить эти расходы на клиентов ограничены падением покупательной способности, сообщает "Петербургский дневник".

Согласно данным Росстата, за первую половину 2026 года основные процедуры уже выросли в цене примерно на 5%. Средняя стоимость маникюра увеличилась с 2090 до 2190 рублей (+4,8%), женская модельная стрижка подорожала с 1670 до 1750 рублей (+4,8%), а мужская – с 1220 до 1280 рублей (+5%). При этом маникюр в Петербурге остается одним из самых дорогих среди крупных городов России.

Как пояснил совладелец и гендиректор "Сферии" Леонид Рубан, инфляция вызвана комплексом факторов: растут затраты на материалы, аренду, коммунальные платежи, эквайринг, рекламу и оплату труда мастеров. К этому добавляются налоги и расходы на ведение прозрачных расчетов. Для небольшого салона даже незначительное увеличение обязательных платежей критично влияет на прибыль. Если текущие цены не покрывают базовые расходы, владельцу приходится либо повышать чеки, либо закрываться.

Потребители реагируют на изменения сокращением частоты визитов. По данным оператора фискальных данных "Эвотор", в I квартале 2026 года средний чек в петербургских барбершопах вырос на 16% (до 2256 рублей). Однако количество транзакций на одну точку упало на 28%, что привело к снижению общей выручки заведений на 16%.т Рынок постепенно трансформируется. Небольшим несетевым студиям сложнее всего из-за отсутствия финансовых резервов. Крупные сети могут распределять постоянные расходы на большее число точек, а премиальные салоны легче справляются с ростом затрат за счет лояльной аудитории.

По оценкам экспертов, резких скачков ждать не стоит. Салоны массового сегмента постараются удерживать планку в 5–10% в год, чтобы не отпугнуть клиентов. Однако если аренда или зарплаты вырастут резко, отдельные сложные процедуры могут подорожать сразу на 10–15%. Часто бизнес выбирает скрытые методы повышения доходности: отменяет скидки, вводит доплаты за специальные составы или повышает цену только на самые популярные позиции на 100–200 рублей.

Для самих клиентов рост будет выглядеть не как разовый шок, а как серия небольших изменений. Сначала дорожает сама услуга, затем повышаются цены на расходные материалы, после чего происходит еще одно повышение. Каждое изменение кажется незначительным, но за год-два они складываются в ощутимый рост итогового чека.

Ранее мы сообщили о том, что число барбершопов в Петербурге выросло на 40% за три года.

Фото: Piter.TV