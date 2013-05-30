В Песочном открыли новую площадку для занятий спортом и отдыха

Площадка подойдет для занятия спортом жителям всех возрастов.

На улице Новостроек в поселке Песочный появилась универсальная спортивная площадка с тренажерами, качелями и дорожками. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 7-го октября.

Площадка подойдет для людей всех возрастов. Маломобильным посетителям будет также удобно заниматься спортом. Для молодежи поставили тренажеры с отягощением. Для жителей "серебряного возраста" сделали специальные спортивные снаряды для ходьбы, а для детей могут быть интересны качели. Покрытие сделали травмобезопасным.

При благоустройстве учитывалось мнение жителей.

В конце сентябре в поселке открыли два спортивных пространства — у дома №26 военного городка и на Речной улице. Там появилось футбольное и баскетбольное поле.

Ранее Piter.TV рассказал, где в Петербурге можно бесплатно заниматься спортом.

Фото: администрация Петербурга