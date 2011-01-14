Петербург стал площадкой для заседания совета ОДКБ по ЧС

Участники из пяти стран обсуждают взаимодействие в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Санкт-Петербурге проходит 17-е заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов ОДКБ. Работа форума продлится до 1 июля и объединила руководителей профильных ведомств России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Участников мероприятия приветствовал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что эффективная защита населения от природных и техногенных угроз требует совместной работы, обмена практиками и координации действий между государствами.

Глава города подчеркнул, что своевременное оказание помощи пострадавшим напрямую зависит от профессионального взаимодействия и готовности оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Также Александр Беглов сообщил, что Петербург обладает значительным опытом в сфере гражданской защиты, предупреждения и ликвидации последствий ЧС и открыт для профессионального обмена опытом с партнерами.

Фото: пресс-служба Смольного