МИД России: взнос Армении в общий бюджет ОДКБ составляет 10%

Постпред РФ в ОДКБ объяснил, из чего составлен бюджет организации.

Взнос армянского правительства в общий бюджет ОДКБ составляет десять процентов. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал российский постоянный представитель при организации Виктор Васильев. Дипломат пояснил, что сейчас бюджет международной структуры на 50 процентов состоит их тех взносов, которые предоставляет Москва. От остальных членов ОДКБ поступает по десять процентов.

Свои десять процентов, которые должна была выплачивать армянская сторона, она уже два года не выплачивает. Виктор Васильев, постпред РФ в ОДКБ

Напомним, что в 2024 году официальные власти из Еревана заморозили участие постсоветской страны в ОДКБ. Летом 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил общественности о том, что считает более вероятным выход Армении из организации, чем восстановление участия там. В июне 2026 года министр по иностранным делам России Сергей Лавров предупредил коллег, что из-за отсутствия финансирования со стороны Еревана ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава, касающейся членов, которые не выполняют взятые на себя обязательства.

Никакой конкретики по приезду Пашиняна в Москву пока нет, заявил Ушаков.

Фото: Piter.tv