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Никакой конкретики по приезду Пашиняна в Москву пока нет, заявил Ушаков
Сегодня, 11:12
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Никакой конкретики по приезду Пашиняна в Москву пока нет, заявил Ушаков

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Помощник главы России рассказали о позиции страны по отношению к процессам, происходящим в Армении.

Никакой конкретики по официального рабочего визита армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Москву пока что нет. Соответствующее заявление журналистам 23 июня сделал помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков. СМИ хотели узнать у чиновника из Москвы сведения о том, появилась ли в ситуации с приездом иностранного политического лидера в нашу страну какая-либо ясность.   

Нет пока. Нет.

Юрий Ушаков, помощник президента РФ

Эксперт  добавил, что руководство нашей страны в ситуации с Ереваном видит попытки недружественных государств нанести удар по региональным интеграционным объединениям, в которых участвует Кремль. Попытки происходят настойчиво от приверженцев порядка, основанного на правилах. При этом Западом насаждаются иллюзорные представления мировому сообществу о том, что историю и географию народов, которые веками жили рядом и всегда помогали друг другу, можно пересмотреть. Такой комментарий представитель Кремля сделал ыв рамках своего выступления на форуме "Примаковские чтения".

Захарова: Армении направлен протест из-за осквернения советского мемориала.

Фото: Piter.tv

Теги: армения, кремль, никол пашинян, примаковские чтения, юрий ушаков
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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