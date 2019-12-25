Где в Петербурге бесплатно заниматься спортом

Piter.TV собрал в материал все возможные способы тренироваться и посещать различные спортивные секции бесплатно.

Умеренная физическая нагрузка нужна любому организму, каждый предпочитает обеспечивать ее разными путями. Кто-то бегает по утрам, кто-то ходит в футбольную секцию пару раз в неделю, а кто-то отправляется в тренажерный зал после работы. Как быть, если покупать абонемент в фитнес-центр или онлайн-курс с тренировками дорого или неудобно? В Петербурге масса площадок, где можно заниматься спортом бесплатно! Piter.TV собрал в один материал все возможные способы тренироваться, не опустошая кошелек.

Самый доступный вариант для неприхотливых спортсменов – уличные спортивные площадки и тренажеры, которые можно найти в каждом втором дворе. Прогуляйтесь по району и присмотрите себе удобную площадку. Однако тренажеры хороши только для разминки и разогрева мышц, а не в качестве инструмента для полноценной физической нагрузки. Спортивная же площадка будет удобна для тех, кто занимается по определенным программам и просто нуждается в удобной территории для занятий. Как правило, площадки оборудованы смягченным резиновым покрытием, поэтому там удобно не только делать традиционные приседания, прыжки и наклоны, но и заниматься на своем коврике для йоги.

Следующая категория – бесплатные занятия от различных клубов и проектов.

Любителям бега можно бесплатно присоединиться к пробежкам клуба MINT Running Club – команды магазина MINT. Несколько раз в неделю, пока позволяет погода, компания увлеченных спортом людей бегает крупные дистанции по Петроградской стороне. Анонсы пробежек команда публикует в своей группе.

С весны по осень, пока держится теплая приятная погода, масса бесплатных тренировок проводят на набережной в "Севкабель Порту". Чтобы позаниматься аэробикой, стретчингом, йогой, нужно только успеть зарегистрироваться на мероприятие. Афишу занятий в сезон публикуют в группе "Севкабель Порта".

Подобные занятия ведет и проект "Пока ты спал": в хорошую погоду горожане смогут размять мышцы или заняться йогой в парках Петербурга или заранее арендованных организаторами залах. Тренировки бесплатные.

Районные спортивные центры

Бюджетные учреждения из сферы физкультуры и здоровья проводят множество бесплатных тренировок для людей разного возраста. Подросткам доступны единоборства, самбо, тренировки по сдаче ГТО, взрослым предлагают фитнес, бег, ОФП, скандинавскую ходьбу и даже танцы. Занятия проходят по определенным дням и часам, поэтому есть риск, что на любимое спортнаправление не даст попасть работа или дела.

Подробную информацию лучше узнавать на официальных сайтах спортцентров или указанным телефонам. Будьте внимательны: центры некоторых районов предлагают бесплатные занятия лишь для детей. Для удобства мы перечислим ниже только те центры, где есть бесплатные тренировки для взрослых, а также для пенсионеров и инвалидов.

спортивный центр Московского района, Василеостровского, Фрунзенского, Адмиралтейского района, Центрального, Красногвардейского, Приморского, Выборгского района, Курортного, Кировского, Невского района, Петроградского, Петродворцового, Пушкинского района.

Кстати, на сайтах некоторых центров есть раздел "Спортивные площадки" (как, например, здесь), где на карте отмечены все площадки района. Обратитесь к карте, если предпочитаете заниматься на улице сами.

Дома молодежи (ДМ) или подростково-молодежные центры (ПМЦ)

Если вы попадаете в категорию "молодежь" (то есть, вам от 18 до 35 лет), для вас открыты дома молодежи и подростково-молодежные центры. В этих районных организациях работает много спортивных секций на любой вкус, практически все они бесплатны. Как правило, людям постарше тоже можно попасть на занятия, но уже за дополнительную плату.

Молодежный центр "Квадрат" в Красногвардейском районе предлагает занятия фитнесом и тренажерный зал, занятия бегом и групповые тренировки. На первую тренировку необходимо захватить паспорт и справку о здоровье.

Масса спортивных секций есть в Доме Молодежи "Атлант" Калининского района, где ждут молодежь от 14 до 35 лет. Записаться здесь можно на волейбол, настольный теннис, фитнес, атлетическую гимнастику, ОФП и даже чирлидинг и акробатический танец.

В доме молодежи "Форпост" Выборгского района из спортивного есть только занятия по основам самообороны и рукопашного боя. Записаться можно с помощью анкеты в группе ДМ.

В ДМ "Купчино" набирают группы на бесплатные занятия по боксу и в тренажерном зале. С собой нужно обязательно взять справку о допуске к занятиям спортом. В Московском районе для молодежи ведут секции эшин-карате, стретчинга и атлетической гимнастики.

Множество секций работает в объединении подростково-молодежных клубов Центрального района "Перспектива": от шахмат до пауэрлифтинга. Подробности есть в группах каждой из секций. В Адмиралтейском районе работает клуб йоги в ПМК "ГЛОБУС". Бесплатные занятия проводят для людей от 18 до 35 лет, остальным возрастам доступны только платные тренировки.

В Доме молодежи Приморского района можно бесплатно записаться в тренажерный зал, на занятий йогой, пилатесом или аэробикой, а в ДМ "Пулковец" Московского района – на стретчинг, йогу или спортивные тренировки для мамы с малышом.

В клубах Кировского Дома молодежи тоже много спортивных направлений, например, фитнес и пауэрлифтинг, атлетическая гимнастика, силовой спорт, аэробика. Подробно о секциях в каждом из клубов можно узнать здесь.

Есть что выбрать и в клубах подростково-молодежного центра "Невский": здесь можно заниматься единоборствами, тайским боксом, атлетической гимнастикой. В ПМЦ "Петроградский" проводят занятия боксом, бейсболом, фехтованием, футболом, карате, доступна для посещений также спортивная площадка.

В колпинском ДМ предлагают занятия шахматами и спортивным ориентированием, в петродворцовом – футбол, настольный теннис, хоккей, фитнес, атлетическую гимнастику и другие направления.

В доме молодежи Красносельского района можно выбрать тренажерный зал, футбол, баскетбол, настольный теннис, единоборства, скалолазание, шахматы, бокс и даже секцию туризма.

В Курортном районе молодежи предлагают занятия борьбой, аэробикой, мини-футболом, гимнастикой, настольным теннисом.

Как получить справку о допуске к занятиям спортом?

Как мы уже упомянули, во многих клубах и секциях необходимо предъявлять справку о здоровье, подписанную врачом. Оформить документ можно в поликлинике или любом платном медицинском центре. В поликлинику нужно прийти с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС, в частном центре зачастую достаточно паспорта. Вас обследует врач, исключая абсолютные противопоказания к физической нагрузке или подчеркивая относительные противопоказания. Во втором случае вам дадут рекомендации по соблюдению предосторожности.

Кому-то может быть знакомо получение справки для бассейна. Так вот справка для допуска к занятиям спортом – ее аналог, только для получения не потребуется сдавать анализы и соскобы. Кроме того, простая спортивная справка может оформляться в свободной форме, тогда как справка для бассейна – строго по форме 083/4-89. Будет не лишним уточнить в том или ином клубе, в каком виде должна быть оформлена ваша справка для допуска в секцию или тренажерный зал.

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Фото: unsplash; pexels