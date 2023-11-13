Владельцев ночного клуба в Амстердаме похоронили под стриптиз

Семья пригласила стриптизершу, чтобы почтить память покойных.

Необычная церемония прощания состоялась в нидерландском городе Амстердам. Супругов, управляющих легендарным ночным клубом в квартале красных фонарей, похоронили под стриптиз, сообщило Need To Know.

По словам распорядителя церемонии Иеде Хоорн, муж скончался в 1993 году, но родственники решили его эксгумировать, чтобы кремировать вместе с женой и развеять их прах. Кроме того, они наняли стриптизершу, чтобы отдать дань уважения супругам. Эту идею поддержала вся семья покойных.

Во время похорон полуобнаженная девушка танцевал на шесте под песню "The Show Must Go On" группы Queen. По мнению Хоорна, эта церемония стала доказательство того, что похороны необязательно проводить в стандартном формате, а они могут быть такими же уникальными, как прожитая жизнь усопших.

Ранее в Калининградской области похоронное бюро перепутало покойников. Родственники умершей женщины обратились в суд.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)