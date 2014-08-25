Пять "заокеанских" кинопремьер: обзор Piter.tv

Эти фильмы не покажут в российских кинотеатрах официально, но без контента зритель точно не останется.

Отсутствие релизов американских кинотеатральных компаний в России – объективная реальность, с которой приходится считаться и бизнесу внутри страны, и зрителям. Но тексты о кино нужны и в такую пору. Фильмы продолжают выходить, их можно найти в онлайн-сервисах при домашнем просмотре, да и в избранных кинотеатрах, которые не чураются параллельного проката. В одном тексте Piter.tv собирает краткую информацию и рецензии на пять иностранных фильмов, которые по-разному достойны внимания.

"Меню"

Сюжет: Молодая пара собирается на отдаленный остров, чтобы поесть в эксклюзивном ресторане, где знаменитый шеф-повар приготовил особенное меню с шокирующими сюрпризами.

Режиссер: Марк Милод

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Николас Холт, Рэйф Файнс, Хонг Чау, Джон Легуизамо и др.

"Меню" точечно собирает противоречия сегодняшнего дня в циничной театральной пьесе. Цинизм есть кому излучать – режиссер Марк Милод делал сериал "Наследники", а в продюсерах Адам Маккей, создатель "Не смотрите наверх". Поэтому логично, что объектом насмешек становятся белые воротнички, политики, бывшие актеры с агентами и другие критики.

Аня Тейлор-Джой вписывается в роль также, как и в платье (идеально), Николас Холт раскрывается как комедийный актер. Рэйф Файнс вывозит ношу проклятого поэта от кулинарии не напрягаясь, но и этого достаточно для того, чтобы перехватывало дух. Каждая реплика точна и имеет значение: это мастер-класс по переупаковке простой метафоры и насмешки над фуди-культурой в высказывание со своим мета-комментарием и целой "экосистемой" внутри неё.

Поток сравнений кино с высокой кухней был бы пустой тратой символов. Все чуть сложнее: для "высокого" в финале тут дают противовес, что как раз ложится в дискуссию, начатую Мартином Скорсезе. Сложность вырастает из простоты, к простоте не стоит относиться брезгливо и свысока. Финал фильма идет по наработкам "Солнцестояния" Ари Астера: любая картина становится лучше, если все проходят через очищение огнем.

"Там, где раки поют"

Сюжет: Годами жители городка в глуши Северной Каролины делились друг с другом легендой о "болотной девочке", которая с юных лет живет отшельницей. Знакомство с двумя юношами открывает перед ней новый мир, но одного из них вскоре находят мертвым.

Режиссер: Оливия Ньюман

В ролях: Дэйзи Эдгар-Джонс, Тейлор Джон Смит, Харрис Дикинсон и др.

Помните, был такой режиссер Жан-Марк Валле? "Далласский клуб покупателей", "Разрушение" или "Большую маленькую ложь" вы точно могли смотреть. Постановщик умер в 2021 году в Канаде от сердечного приступа. C памятью о нем случился интересный сюжетный поворот.

Одной из звезд, регулярно снимавшихся у Валле, была Риз Уизерспун (фильм "Дикая", сериал "Большая маленькая ложь"). Известность ей принесла "Блондинка в законе", но сейчас актриса на гребне с проектами на американскую политико-социальную тематику типа "Утреннего шоу".

Уизерспун расправила крылья и как продюсер. Фильм "Там где раки поют" основан на одноименной книге Делайи Оуэнс, которую, наверно, было интересно читать на книжных клубах самой Уизерспун. Это буквально фильм Жан-Марка Валле, снятый не им самим. Представлены его темы (публичные судилища, социальное неодобрение, манипуляции в отношениях), темп и монтаж буквально отдают "Большой маленькой ложью". Таким образом нарезать романтические сцены мог только он.

Влияние продюсера Уизерспун чувствуется за километры, список острых тем подсвечен: хрупкая мужественность, домашнее насилие, достойное поведение расово отличных членов общества, близость по любви и без. Эстетически всё работает, окутывает болотным духом и неказистым уютом деревенского Юга, но текст разлетается, как старые перья на ветру. Рваные мотивации, общие слова и неловкие паузы заставляют улыбаться в самые нескладные моменты. На экране это слышится как переписывание по памяти Николаса Спаркса в виде фанфика, где секс можно выделить поярче. Девушки, вам такое нравится?

"Амстердам"

Сюжет: Ветеран Первой мировой держит небольшую клинику и помогает таким же покалеченным бедолагам. Однажды его с лучшим другом нанимает дочь их бывшего полководца, чтобы провести вскрытие внезапно почившего отца. Ввязавшись в это дело, они не представляли, как далеко оно зайдет.

Режиссер: Дэвид О. Расселл

В ролях: Кристиан Бэйл, Джон Дэвид Вашингтон, Марго Робби, Рами Малек, Андреа Райзборо, Аня Тейлор-Джой, Крис Рок и др.

Фильм режиссера Дэвида О. Расселла ("Афера по-американски", "Мой парень — псих", "Боец") очарователен, метит в много тем сразу. Тут история сорвавшегося "правого поворота" в американской политике, расовый вопрос, вопрос, как вернуться к жизни после боевых действий. Оттуда веет ремарковскими нотками, с чем фильм справляется лучше всего: главное актерское трио тащит. В имеющихся условиях разыгрываемого фарса на местах себя чувствует и персонаж Кристиана Бейла, теряющий свой вставной глаз, и Марго Робби со своей фирменной чудинкой.

С такой работой дизайн-коллектива фильма даже певица Тейлор Свифт вписывается как влитая, её ругать не за что. Остальные темы слишком тяжелы, чтобы проходить их галопом, поэтому зритель находится в недоумении, что он наблюдает – политический детектив, приземленную "социалку" или что-то романтическое. После бормотания на все темы сразу Расселл решает остановиться на стиле Ремарка, что в финале выправляет увиденную сумятицу. Но осадок остается: это что такое вообще было и почему в этом балагане так много известных лиц?

"Не беспокойся, дорогая"

Сюжет: Двое живут в идеальном корпоративном городке, состоящем сплошь из дизайнерских домов. Пока мужчины работают над секретным научным проектом, их жёны занимаются хозяйством, балетом и шопингом. Однако со временем главная героиня начинает подозревать, что в атмосфере 50-х происходит что-то неладное.

Режиссер: Оливия Уайлд

В ролях: Флоренс Пью, Гарри Стайлс, Крис Пайн, Оливия Уайлд, Кики Лэйн, Джемма Чан, Ник Кролл и др.

"Не беспокойся, дорогая" – кино, в котором PR-шумиха оказалась сильнее конечного продукта. Постановщица Оливия Уайлд концептуально замахнулась очень амбициозно, из-за чего две трети из-за неразжеванной задумки вообще не работают, выглядят смазанными и даже вторичными. Монтаж и звуковой дизайн могут отталкивать, а зрителю может оказаться скучно смотреть на столь претенциозные кадры.

Однако финал интересен сам по себе: центральная идея в том, что ностальгия – оружие патриархата. Эта тема ранее так не поднималась. Ответ, что с этим делать, к счастью, Уайлд не дала. Что отдельно позабавило – нот семь, Россия наше отечество, смерть неизбежна, а конфликт угнетающих и угнетенных везде выглядит одинаково. Что у демократов и республиканцев, у пострадавших от патриархата и много кого ещё. Идейно Уайлд в итоге-то права – задавайте вопросы, и обретете счастье.

Флоренс Пью – украшение этой картины и лишнее доказательство того, что звезда "Черной Вдовы" является главной молодой актрисой прямо сейчас.

"Мой домашний крокодил"

Сюжет: Семья переезжает в Нью-Йорк, где выясняется, что у них дома на чердаке живёт поющий крокодил. Рептилия помогает адаптироваться после переезда младшему сыну семейства, но злобный сосед хочет, чтобы зверя изолировали от людей.

Режиссер: Джош Гордон, Уилл Спек

В ролях: Хавьер Бардем, Уинслоу Фегли, Шон Мендес, Констанс Ву и др.

Есть ощущение, что этот фильм существует только по одной причине – популярному певцу Шону Мендесу был нужен собственный полнометражный фильм, а на киностудии ему помогли в этом. Однако непонятно, почему артисту не дали реплик и сделали это фишкой. Здесь крокодил не говорит, но поёт. Джастин Тимберлейк всех утомил и теперь актеры-"певцы" не в моде? Пример Зендеи подтверждает обратное.

Хавьер Бардем выдает энергичный перфоманс. Это следующая ступень в его "американском" периоде после роли в Being the Ricardos, где он более спокойный, но такой же американец старой школы. Приятный сюрприз: социальная тревожность подростка-ребенка главных героев показана в кино очень реалистично, что может помочь множеству детей.

Вместе с перфомансом Бардема первые минут 20 смотрятся совсем многообещающе. Затем продюсеры "Величайшего шоумена" дергают стоп-кран и возвращают простое "зрительское" кино. Стандартный идейный "суповой набор" фильмов для детей – принимайте инаковость Другого, дружба дело полезное, да и семейные ценности тоже важны. Всё это не проговаривается, а пропевается. Ребенок от тревожности избавляется по щелчку (потому что сила дружбы), страх сцены у крокодила проходит по этой же причине.

Советское кино вывело крокодила Гену из зоопарка к людям, а американское крокодила Лайла вернуло в зоопарк, хоть и ненадолго.

Текст: Федор Быков специально для Piter.tv

Фото: Kinopoisk.ru