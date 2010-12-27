Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы Marvel

Постановщик не смог отнести ленты про супергероев к искусству кино.

В интервью Empire режиссер Мартин Скорсезе признался, что фильмы по комиксам Marvel не произвели на него впечатление. Известный постановщик сравнил супергеройское кино с парками аттракционов.

Скорсезе рассказал журналистам, что не смотрит кинокомиксы, хотя и пытался это делать. По его словам, подобные фильма хорошо сняты, и актеры в них действительно стараются.

Это не кино, посредством которого один человек пытается передать другому эмоциональный, психологический опыт,

- сказал Скорсезе.

Мартин Скорсезе известен такими картинами, как "Остров проклятых", "Отступники", "Славные парни", "Волк с Уолл-Стрит". В этом году в широкий прокат выходит его новая лента "Ирландец" с Робертом Де Ниро и Аль Пачино в главных ролях.

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