Россию прописали в киновселенной Marvel. Спасибо "Черной вдове"

Четвертая фаза киновселенной стартовала с необязательной, но симпатичной работы.

Об отдельном фильме для персонажа Скарлетт Йоханссон фанаты киновселенной Marvel просили с начала 2010-х годов, когда Черная Вдова появилась во второй части "Железного человека". Но мгновенной реакции на просьбы не случилось: если работает – не чини это, думали в киностудии.

Пока вселенная по комиксам одного издательства разрасталась и прирастала фанатами и сюжетными очертаниями, "Чудо-Женщина" по комиксам от заклятых врагов из DC рвала бокс-офис, а девочки ходили в костюмах Харли Квинн из "Отряда самоубийц". А что Marvel? Вот, смотрите – "сольник" о Капитане Марвел (Бри Ларсон) плюс женская банда второстепенных персонажей в развязке "Мстителей: Финал". Какая вам Наташа Романофф? Ее сюжетная линия прописана и запланированно заканчивается, драматично и грустно.

Фанатов в итоге послушали, но в последнюю очередь: "Черная Вдова" вышла-таки из производственных трудностей – в российском прокате с 8 июля. Выходу помешали не только пандемия коронавируса, но и куча проектов на очереди. Поэтому зрители увидели первый полнометражный фильм четвертой фазы киновселенной сразу после запуска аж трех сериалов ("ВандаВижн", "Сокол и Зимний Солдат"), один из которых еще продолжается ("Локи"). Рассказать о прошлом человека без будущего – крайне трудная задача.

Данные на входе – самые многообещающие: Кейт Шортланд за режиссерским креслом ("Берлинский синдром"), сильный актерский состав – Рэйчел Вайс, Дэвид Харбор ("Очень странные дела"), Флоренс Пью ("Солнцестояние"). Ожидаемый сюрприз в виде появления первой актрисы с постсоветского пространства в киновселенной Marvel – Ольги Куриленко. Что получается на выходе? Просто фильм о неоткрытом регионе во вселенной комиксов, каким была, например, "Черная пантера". У России официально есть прописка в этой вселенной – повод для небольшой радости.

Жанр шпионского триллера с привкусом "клюквы" в случае раскрытия русского происхождения Мстительницы зрителя грубо не отталкивает, как это было в случае с "Солт" или "Красным воробьем". Наших соотечественников может зацепить радость узнавания разбросанных мелких и местами бессмысленных деталей – от вертолета "Соловьев Эйр" до салатика "Оливье" из коробочки или атмосферы дачи со свинками под Петербургом. От клише все равно не уйти – несколько раз персонажи не спрячутся от водки, а от тюрьмы где-то в Сибири до Ленобласти на вертолете получается долететь подозрительно быстро.

История о прошлом Наташи (Скарлетт Йоханссон) и ее сестры Елены (Флоренс Пью) – это корректно исполненный и сыгранный набор западных легенд о русских шпионах, внедряющихся в правительства по всему миру. Кстати, на титрах, если всмотритесь, может увидеть Владимира Путина, Билла Клинтона и Бориса Ельцина.

Вот юные шпионки (одну из них играет дочка Миллы Йовович – Эвер Андерсон) живут с семьей под прикрытием в штате Огайо, вот им приходится улетать на Кубу. Вот в ходе определенных событий происходит воссоединение семьи. Рэйчел Вайс отыгрывает понятный типаж мамы-учительницы, а Харбор – разбитного "отца" семейства, который грустит о крушении Советской империи и спрашивает, помнит ли о нем Капитан Америка. Спросить есть о чем – ведь "отец" является Красным Стражем, еще одним персонажем комиксов.

Под занавес – противоборство с злодеем Дрейковым (Рэй Уинстон) в секретной "Красной комнате", где мужчина, подозрительно похожий на Харви Вайнштейна, продолжает готовить суперсолдат-"вдов". Зрелищность боевых постановок хромает – во времена, когда зрителя уже покорил (и не один раз) "Джон Уик", хаотично монтировать попытки персонажей подраться не воспринимаются с восхищением.

И только ближе к финалу становится понятно, что у еще одного Мстителя (как раз после Капитана Америки) вырастает достойная смена. За персонажем Флоренс Пью с ее колким характером и стоической "русскостью" наблюдать – одно удовольствие.

Важная информация для фанатов киновселенной комиксов – сцена после титров в "Черной вдове" есть, там отбрасывают мостик от сериала "Сокол и Зимний Солдат" с новому проекту про Соколиного Глаза. Это будет сериал, так что не только кинотеатрами едиными в ближайшее время будут жить гики по всему миру.

Фото: Walt Disney Studios