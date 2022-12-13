Куда надо смотреть. Не игнорируйте Якутию, она нам ещё покажет

Последние успехи кино из республики Саха не должны быть погребены под сводками новостей. Их необходимо анализировать, особенно когда выходят такие фильмы, как «Айта».

Первое полугодие 2023 года для якутского кино выглядит светлее, чем когда-либо. Фильм "Выход" (творческий союз брата и сестры Арбугаевых) после призов на МКФ "Послание к человеку" добрался до шорт-листа "Оскара". В прокате и на стриминговых сервисах уже на постоянной основе появляются работы режиссеров, которые несколько лет назад были деликатесом фестивального российского кино. И это после прорыва фильма "Пугало". Записывайте названия: "Ыт" (сатирический альманах о сельско-городской жизни), "Наша зима" (семейная драма на фоне морозов), "Не хороните меня без Ивана" (сентиментальное этнографическое путешествие).

Отдельно стоит выделить весенний феномен фильма "Айта" Степана Бурнашёва. Картина собрала более 25 млн рублей в отечественном кинопрокате, став самым прибыльным фильмом производства Якутии. До этого планку первого места держал "Агент Мамбо" (2019). Из чего сложился успех фильма? Разберем вопрос перед его премьерой в онлайн-кинотеатрах, в частности, PREMIER. Есть повод подумать, за счет внимание в оффлайне будет конвертироваться в Сети.

Сюжет "Айты" таков: жители села настаивают на самосуде над местным полицейским по имени Афоня. Девочка-подросток по имени Айта жила по соседству и погибла после вечеринки с одноклассниками. На оставленной записке было имя Афони. Следователь не симпатизирует своему коллеге, но намерен честно разобраться, что к чему.

У "Айты" как отдельного произведения есть несколько преимуществ. Это свежий взгляд на криминальную историю, за которой интересно наблюдать вне зависимости от места просмотра. При минималистичной съемки вовлечение зрителя происходит за счет саундтрека и сценария, обращающегося к проблеме "другого" в обществе (россиянин в Якутии – это туда).

Продюсерская работа с картинами из Якутии поставлена и работает. Почти каждый новый фильм производства республики получает специальные показы в центральной части России с участием съемочной команды. В результате чего в отсутствии зарубежного мейнстрима от якутского кино спрятаться невозможно. А мы-то не против. В "москвоцентричной" версии кинобизнеса – глоток свежего воздуха.

Автор этих строк однажды посетил петербургский показ фильма "Холодное золото", посвященный работе органов НКВД республики в годы Великой Отечественной. Исходящие данные настраивают на душноватый ТВ-продукт, который успел разочаровать российских зрителей. Однако работа Петра Хики удерживает зрительское внимание, сыграв по нотам вестерна в снегах: тягучее, брутальное кино. Игра вдолгую у этого фильма тоже случилась: картина вошла в топ самых просматриваемых фильмов на одном из российских стримингах.

Успех отдельных произведений создает тренд. Будем смотреть якутское кино и дальше всей страной? А почему бы и нет?

Фото, видео: кинопрокатная компания "Провзгляд"

Текст: Федор Быков для Piter.tv