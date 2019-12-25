Якутское "Пугало" выходит в российский прокат. Вот причины обратить на него внимание

Piter.tv рассматривает картину, которую скоро смогут увидеть российские зрители.

Национальное кино в России – это территория, на которую не заступил широкий круг зрителей в стране, но после выхода этой картины ситуация может поменяться. При должном интересе "Пугало" может стать поворотным проектом для якутского кино.

В прошлом году фильм впервые взяли в конкурс кинофестиваля "Кинотавр". Картина получила приз за лучшую женскую роль и главный приз смотра.

В центре короткой и емкой истории – знахарка Пугало, живущая в якутской деревне. Она хранит темный секрет из прошлого. Местные жители "колдунью" побаиваются, некоторые презирают и бьют, но все равно обращаются к ней за помощью, если их охватила, например, икота или импотенция. Забирая их боль себе и извергая ее из себя, женщина заливает свое состояние водкой и периодически захаживает к кочегару. В этом персонаже можно увидеть намеренный "привет" одноименному фильму Балабанова, но достоинства картины на этом не исчерпываются.

Что делать создателю фильма, если его картина снимается за сравнительно небольшие деньги? В нашем случае это 1,5 млн рублей. Все ходы можно отметить в "Пугале" – там "недостатки" превращаются в достоинства. Съемка ручной камерой с минимальным количеством планов создают угнетающую атмосферу, а отсутствие постоянного музыкального сопровождения обыгрывается необычной историей, происходящей вдали от больших городов. Отдельного внимания заслуживает работа оператора: с каким изяществом камера обходит то, что показать не получается из-за недостатка бюджета!

И это не первый подобный проект. "Пугало" – верхушка айсберга якутского кино, а его игнорировать становится все труднее. На радары кинофестивалей в Берлине, Пусане, да в том же Выборге ("Окно в Европу") и Москве попадали "Нет бога кроме меня" режиссера "Пугала" Дмитрия Борисова, "Надо мною солнце не садится" Любови Борисовой, "Царь-птица" Эдуарда Новикова, "Мой убийца" Костаса Марсана.

"Пугалу" далеко от удобного кинотеатрального опыта, который привык испытывать российский зритель, в том числе и авторского кино. Но тот мир, который открывается после его просмотра, способен затянуть надолго и проникнуться уважением к действительно креативной индустрии.

И только потом можно с восхищением отнестись к той информации, что роль знахарки в "Пугале" – это дебютная роль местной певицы Валентины Романовой-Чыскыырай, на второстепенных ролях – непрофессионалы, а сам режиссер Дмитрий Давыдов – это учитель начальных классов, снимающий кино с 2014 года.

А вы знали, что Республике Саха есть только один мастер цветокоррекции для кино, который загружен работой на месяцы вперед? Но это уже совсем другая история.

Картину можно увидеть на экранах с 25 февраля.

Фото: ВКонтакте / Про:взгляд

Текст: Федор Быков / Piter.tv