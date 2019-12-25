Для чего нужны тексты о кино после 24 февраля. Субъективная колонка

На первый взгляд, кинокритика и тексты о кино в текущих условиях неуместны и бессмысленны.

В тревоге и беспокойстве за свое будущее находятся и авторы, и потребители контента. Сфера, успешно работавшая с западными компаниями, посыпалась из-за санкций "мягкой силы". IMAX ушел и возвращаться не собирается, как и зарубежные студии-мейджоры. Кинотеатры закрываются или показывают заграничную "запрещенку" со своими уловками. Прокат в целом скукожился до повторных релизов и малобюджетных проектов разного качества. Договоры показа российских проектов на стримингах за рубежом пошли под нож. Хотя в целом сервисы продолжают заваливать зрителя контентом как золотая антилопа. Есть всё, везде и сразу, легально и нелегально.

Полная дезориентация в новых условиях настигла и автора этого текста. "То, что невозможно изменить, нужно хотя бы описать" – цитирует Фассбиндера в "99 франках" французский писатель Бегбедер. Звучит как отличный план на каждый день. Так в моей жизни появились заметки того, с чем в деталях сталкиваются кинопрокат и зрители. Последний год в целом я интересовался, как мировые кинофестивали адаптируются к "ковидной" норме и осваивают онлайн-пространства. Выходило познавательно: кинофестиваль Sundance в США собирал для показов журналистов и зрителей со всего мира, для онлайн-аудитории впервые за 30 лет работало петербургское "Послание к человеку". В других сферах также не соскучишься: инди-студия А24 сделала свой онлайн-кинотеатр, где показывает свои фильмы, минуя кинотеатры. Прокатные окна, после которых фильмы появлялись в онлайне, потеряли свое значение. Не только в России, в США, Канаде, Италии, Испании, Латинской Америке расцвели свои игроки стримингового поля.

Сотни тенденций, сюжетных линий, людей, которые этим занимаются. Десятки флагманов рынка борются за внимание пользователя. Нужны ли тексты в этом взаимодействии как проводник между зрителем и контентом? Надо ли описывать, что вообще происходит в этой сфере? Конечно, да и в этой стезе авторов предостаточно. Но есть слепое пятно, которое недостаточно отрефлексировано.

Систематизацию того, что мы знаем о кино, подстегивает тенденция повторного проката, которая за последние несколько лет переродилась заново. Несколько лет зрители в России и СНГ собирались на показах компании "Иноекино" и проектах "Искусства кино", журналы "Сеанс" и то же "Искусство кино" находились в топах продаж. Пока что государственные архивы слишком неповоротливы, чтобы этому запросу соответствовать. Нужен ли им посредник между зрителем и архивом? Безусловно.

Нужны ли тексты, восполняющие пробелы в "насмотренности" человека? Обязательно. Теперь в этом участвуют не только специализированные издания о кино и отделы культуры в медиа. Медиумом информации может стать любой заинтересованный зритель. Автор этого текста не смотрел ни одного эпизода "Звездных войн", а любой читатель вспомнит, что долго откладывал просмотр того, что считается "классикой". Это может быть советский, российский или зарубежный фильм/сериал. Подпитать интерес к переоценке "классики" может помочь тенденция, которая формируется прямо сейчас в российском телеграм-сегменте. Любой блогер, который ведет свой канал о кино, становится частью этого процесса. У него может быть и сотня подписчиков, но это те, кто заинтересован в этой информации.

Пока в России нет собственного института кино как в Великобритании или Норвегии, сейчас самая лучшая возможность создать его внутри себя. Скорее всего, это не принесёт стабильного заработка и денег, но точно даст ощущение единения с теми, кому не всё равно. А это уже что-то.

Текст: Федор Быков, специально для Piter.tv

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