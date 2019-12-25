В кино мир спасают любовь и семья. Фильм "Всё везде и сразу" дополняет эту формулу абсурдом

Здоровая доля абсурда от авторов фильма про дружбу с трупом на "необитаемом" острове придает новый импульс авторскому кино. Хотя составляющие успеха действительно могут показаться банальными.

Жительница Китая, переехавшая в США (Мишель Йео) получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям себя из других мультивселенных. Конечно, она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно. Но разобраться с налогами и собственной дочерью окажется куда труднее.

Тот, кто первый заявил о идее, тот и становится законодателем моды. Концепцию мультивселенных, развивающуюся несколько лет, зрителям на большом экране представила студия Marvel. За примерами далеко ходить не надо – сериал "Локи" и фильм "Человек-Паук: Нет пути домой". Однако предложение заняться сериалом про бога обмана стало сюрпризом для режиссеров Дэниэла Квана и Дэниэла Шайнерта, именующих свой дуэт как Daniels. Авторы фильма "Человек-швейцарский нож" в это время тоже работали над своим проектом о мультивселенных, рассказали они американским медиа. Проект много раз представлялся разным студиям, после чего Дэниелы остановились на А24 – перспективной продюсерской компании, ответственной за расцвет американского инди-кино конца 10-х – начала 20-х годов. Тут "Прощание", "Камон Камон", "Середина 90-х" и многие другие картины.

"Всё везде и сразу" напоминает о дебюте Дэниелов с фильмом "Человек-швейцарский нож" с Дэниелом Рэдклиффом и Полом Дано. "Вечный" Гарри Поттер в этом фильме отыгрывал роль трупа, испускающего газы – этот "полезный" друг помогал справиться с драмой в личной жизни. При этом самобытности у этого сеанса эскапизма было не так много, уж слишком по настроению это напоминало громкие в своей нежности фильмы Спайка Джонса ("Там, где живут чудовища", "Адаптация"). Динамичный клиповый монтаж, нестандартный сюжетный концепт, сочетание низкого и высокого в юморе – конечно, это привлекало внимание. Изменилось ли что-то в их втором фильме? Никак нет.

Вступление показывает, что главную героиню разрывает работа, быт, не самые ладные отношения в семье, общее разочарование в жизни, маячит развод. Решают проблемы Дэниелы через повышение давления на героев уже на межгалактическом уровне. Концепт мультивселенных здесь адаптируется к мысли об "альтернативной" жизни, вопросу "а что, если?". От сотен вариантов развития событий фильм разрывает не только идейно, но и музыкально – это подчеркивает саундтрек от рок-группы Son Lux, которая умеет сочетать в своей музыке спокойствие и хаос одновременно. Идеальное сочетание.

От полного распада фильм спасает не только музыка, но и внимательное отношение к деталям. Фильм с меньшим бюджетом, чем большинство современных боевиков с Киану Ривзом, уделывает их в динамичной хореографии боев. При этом снова нельзя сказать, что режиссерский дуэт поступает как-то оригинально: в общем котле оказываются абсурдистские скетчи (беседа двух камней – эмоциональный центр), шутки над "диснеевской" классикой, ложная концовка (привет, Гаспар Ноэ), банальная сюжетная линия семейного единения. Первопроходцами в разговоре о сложных темах через абсурд режиссеры тоже не являются. Но теперь этот коктейль выстреливает куда сильнее, чем дебютная работа.

Слово самим режиссерам: "Фильмы могут изменить жизнь. Хотя циничные части наших черствых сердец часто забывают об этом факте, именно поэтому мы стали кинематографистами в первую очередь: фильмы изменили нашу жизнь. Мы взяли эти фильмы с собой в процесс написания, когда мы пережили годы растущей политической поляризации и глобальной пандемии, в то время как наши новостные ленты все больше наполнялись противоречиями и хаосом. Мы чувствовали, что "слишком много" перерастает в "слишком-слишком много". Все растягивалось, все швы открывались, и самое неприятное для нас, наши фильмы, наши истории — наш культурный клей — казались слишком медленными, чтобы за ними угнаться. Кинопроизводство движется со скоростью лет, мир движется со скоростью миллисекунд".

Гиперактивное действие и визуал "Все, везде и сразу" не мешает удерживать внимание на простой истории, исполненной с космическим размахом. Мультигалактическим. Такое Marvel и не снилось – иначе стали бы братья Руссо ("Мстители: Финал") вписываться в проект в качестве продюсеров? Значит признают, уважают.

Зрители, которые могут из промо-роликов понять, что идут на "чистую" комедию, рискуют разочароваться. Несмотря на наличие гигантских анальных пробок, странного поведения, кунг-фу без штанов и битву резиновыми дилдо, картина мультижанровая и по-хорошему "сложная". Одна из вселенных вообще отправит зрителя в эстетику фильмов Вонг Кар-Вая – помните такого режиссера? Удобный зрительский опыт развлечения тут под большим вопросом, но нужен ли он в то время, когда экраны все равно остаются без студийного кино – это вопрос открытый. Такие времена.

Отсмотрел Федор Быков, Piter.tv