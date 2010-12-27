Скоро в кино – "Прощание": светлый фильм на тяжелую тему

"Основано на реальной лжи": с этих слов начинается фильм Лулу Ванг. "Прощание" — сентиментальная история, которая основана на реальной биографии режиссера.

В главной роли — рэп-исполнительнца и актриса Аквафина, знакомая российскому зрителю по игре в "женском" римейке "Одиннадцати друзей Оушена". В центре сюжета – семейная история о ее тяжело больной бабушке. Фильм получил всеобщее признание на 35-м кинофестивале Sundance. В Петербурге трогательную картину можно было увидеть в рамках фестиваля AmFest.

"Прощание" — слегка выдуманный рассказ о визите в Чанчунь, где главная героиня сталкивается со всеми противоречиями, которые существуют внутри и вокруг нее. Билли (Аквафина) – начинающая писательница из Нью-Йорка, а ее родители 25 лет назад покинули Китай. Семью объединяют внезапные новости о том, что у любимой бабушки обнаружили рак. По-восточным традициям, от престарелой матери семейства скрывают поставленный онкологом диагноз, полагая, что человека убивает страх смерти, а не сама болезнь. Семья решает навестить бабушку – поводом станет фиктивная свадьба одного из внуков.

Лулу Ванг будто нарочно подсовывает в двух сценах маленького воробушка, который олицетворяет робкую Билли. Весь фильм героиня Аквафины сутулится, плохо говорит на родном китайском и протестует против чужой ей системы ценностей.

Большая часть фильма – на китайском языке и с субтитрами. Некоторые традиции, которые происходят на кладбищах или в свадебных банкетных залах, не объясняются. Для европейского зрителя "Прощание" – всего лишь внутрисемейная маленькая история. Однако для Китая семья является минимальной ячейкой, с которой начинается путь к небу.

На Востоке отношения между родственниками напрямую влияют на общество. Китайская культура объединена тремя разыми религиозно-философскими учениями — конфуцианство, даосизм и буддизм. В этой киноленте стоит обратить внимание на первое течение. Конфуцианство предполагает, что семья должна быть тождественна абсолюту. Для визуализации этого Ванг использует узнаваемый азиатский стиль: кадрирование в статичных широкоугольных кадрах, что дает возможность для появления на экране одновременно нескольких актеров. Часто рамка заполнена большой, гудящей группой людей, которые связаны прочной структурой семьи, в которой традиции управляют действиями каждого человека. Такими приемами часто пользовались режиссеры Ясудзиро Одзу ("Токийская повесть"), Хирокадзу Корээда ("Магазинные воришки") и Эдвард Ян ("Один и два").

В "Прощании" сосуществуют горе и любовь, правда и вымысел, прошлое и настоящее, печаль и радость. Это горько-сладкая, острая комедия-драма нежного восторга, которая твердо поставит Лулу Ванг в число узнаваемых режиссеров. В фестивальных кулуарах ходят слухи, что за фильмом уже гоняются такие акулы, как Netflix и HBO. Предложение первых она уже успела отклонить.

Фото: кадры из фильма