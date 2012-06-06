Зачем писать текст про тот фильм, который вышел в прокат в прошлом месяце? Сейчас он может стать куда более нужным и полезным, чем может показаться.

Журналист (Хоакин Феникс) проводит время в путешествиях через всю Америку со своей командой, которая ведет подкаст, где общаются с детьми. Но на этот раз к ним присоединяется его юный племянник (Вуди Норман), с которым будет что обсудить.

Несмотря на то, что этот фильм вышел в середине февраля, к марту его ценность в России резко может повыситься – все будет зависеть от зрителя. В условиях переноса релизов в отечественных кинотеатрах из-за политической обстановки (от премьер отказались Disney и ряд других мейджоров) и замены отечественным кино – самое время посмотреть на те жемчужины, которые пока остаются доступны. Фильм Майка Миллса, ответственного за клипы групп Air, Blonde Redhead, The National и достойное американское инди, в их числе.

Заявленная черно-белая картинка не настраивает на похоронный лад. Больше это напоминает фильтр, в котором упор делается на понятное человеческое взаимодействие, чем на реализм происходящего. Хоакин Феникс здесь сам не свой после экспрессивного "Джокера" и брутального "Тебя никогда здесь не было". Тут скорее можно привести в аналогию его работу с "Не волнуйся, он далеко не уйдет" – здесь актер старается играть более приземленный образ. Его журналист-подкастер устал, невротичен и не так беден, если может позволить себе много часов перелетов по стране, делая материалы с детьми. Конечно, органичнее на его месте в таком амплуа выглядел Джона Хилл, но что имеем.

Фильм – открытка, рисунок простым карандашом. К стилю этой открытки не придраться – тут и цитаты из современной публицистики США, прекрасная музыка и честные в своей прямоте персонажи, которым хочется сопереживать. В укор фильму с позиции кинокритика можно поставить его структурную похожесть на "Алису в городах" Вима Вендерса (а вы знали, что был такой фильм?), общие лозунги про современное социальное положение в Америке, но, честно говоря, это не имеет значения. Присмотритесь внимательнее.

Раскрываемая тема психологических расстройств и общения с детьми особенно важна именно сейчас. Честно отвечать на прямые вопросы (и ребенка, и себе), понимающе относиться к своим близким, пересмотреть свой образ жизни и взгляд на нее – это нужно сейчас многим, находящимся в крайней степени тревоги из-за последних новостей. "Камон Камон" здесь – как теплое флисовое одеяло, которое на ощупь может показаться не совсем приятным, но которое точно согреет. В суматохе на киношном фронте в России возможность найти такое тепло – это большой подарок. На регулярном сеансе в сетевом кинотеатре, на котором присутствовал автор этих строк, зрители сидели на местах до последних секунд титров. Никакому "Марвелу" такое не снилось – никаких сцен, только искренние мысли и наблюдения за кадром.

Отсмотрел Федор Быков для Piter.tv

Кадры, видео: A-One Films