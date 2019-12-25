Вместо зарубежных фильмов в прокате покажут популярные отечественные картины

На большие экраны вернутся "Движение вверх", "Батя" и "Холоп".

На экраны российских кинотеатров вернутся популярные отечественные фильмы. Их покажут вместо отмененных зарубежных картин. Об этом сообщило Министерство культуры.

В прокат вернется спортивная драма "Движение вверх", а также комедия "Батя" и самая кассовая картина отечественного кинематографа – "Холоп" с Милошем Биковичем в главной роли. Такая мера необходима, чтобы поддержать кинопрокатчиков в этот непростой период.

Ранее мы писали, что Disney приостановила поставку фильмов в российские кинотеатры. В частности, отложены на неопределенный срок премьеры мультфильма "Я краснею" студии Pixar и фильма The Batman.

Фото: кадр из фильма "Холоп"