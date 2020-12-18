Психоанализ через мультивселенные. Чем интересен "Человек-паук: Нет пути домой"

В российский прокат вышел один из самых долгожданных блокбастеров – "Человек-паук: Нет пути домой"

Новую киноленту о "дружелюбном соседе" можно считать одной из самых ожидаемых в этом году. Тем более, что триквел с Питером Паркером в исполнении Тома Холланда стал кроссовером между фильмами о Человеке-пауке. Рассказываем, чем прекрасен новый фильм от Marvel.

С событий прошлой части не прошло и секунды. Главная проблема киноленты – супергероя рассекретили. На Таймс-сквер слитое фейк-видео "Спайдермен убивает Мистерио" раскрывает личность супергероя, а рупором "правды" становится уже каноничный пропагандист из The Daily Bugle Джей Джон Джеймсон (Дж.-К.Симмонс).

Теперь жизнь семнадцатилетнего Питера Паркера, ЭмДжей, и Нэда, которых СМИ окрестили помощниками героя, освещается прожекторами всеобщего внимания. Школьники оказались в весьма незавидном положении: вертолеты кружат у дома, везде папарацци, в школе все стримят видео с ними, но самое страшное, что все институты отказывают им в зачислении. Герой Тома Холланда не может спокойно смотреть на то, как рушатся его мечты и мечты друзей, потому просит доктора Стрэнджа восстановить его статус инкогнито. Однако заклинание идет не по плану и в мир врывается бесчисленное множество врагов Человека-паука из других мультивселенных.

Так в фильме появляются ставшие классическими злодеи – доктор Осьминог (Альфред Молина), Зелёный Гоблин (Уиллем Дефо) и Электро (Джейми Фокс), а также полностью нарисованные в компьютерной графике Песчаный Человек (Томас Хейден Чёрч) и Ящер (Рис Иванс). Перед командой по разработке визуальных эффектов под руководством супервайзера Келли Порта стояла непростая задача - показать каноничных персонажей, но адаптировать их под современные стандарты. И, можно сказать, что они справились с этим. Самые кардинальные изменения претерпел костюм Зелёного Гоблина. Новый дизайн разработал Райан Майнердинг, который руководит отделом визуализации в компании Marvel. Костюм напечатали на 3D-принтере, а затем отлили в форме целиком.

Изменения коснулись и Электро, который теперь сам может выбирать, в какой форме ему удобней существовать в данный конкретный момент – человеческой или электрической.

А вот персонажи доктора Осьминога, Песчаного Человека Ящера поменялись незначительно. Например, для первого суперзлодея сделали собственный вариант щупалец, который практически идентичен тому, что был в фильме Сэма Рэйми. Для этого команда отсканировала бутафорные щупальца из старого фильма и сделали множество фотографий.

Но даже если не вдаваться в детали визуальной проработки персонажей - злодеи из "старых" фильмов отлично вписались в "новую" вселенную Marvel. "Человек-паук: Нет пути домой" - это не только про слёзы ностальгии всех фанатов Человека-паука, но и масштабный, глубокий и трогательный фильм о финальной стадии взросления Питера Паркера не только как Человека-паука, но и как человека в общем и целом. Конечно, лейтмотивом фильма звучит фраза "С большой силой приходит большая ответственность", после которой во вселенной "дружелюбного соседа" всегда происходит трагедия.

В сухом остатке "Человек-паук: Нет пути домой" успешный пример кроссовера, где достаточно драмы, прослеживается баланс между персонажами и считывается юмор. Да, фильм можно обвинить в игре на чувствах поклонников предыдущих франшиз, но в действительности кинолента дает "высказаться" всем "паукам". Фанаты наконец-то могут погрузиться в гештальт-терапию и отпустить любимых супергероев.

Фото и видео: SonyPicturesRU

Текст: Ирина Чаплина