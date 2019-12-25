Запускаем кино: что будут показывать на экранах в России?

Санкции Европы и США затронули не только торговлю между государствами, но и коснулись культурной сферы, в частности, киноиндустрии. Piter.tv разбирался, что теперь будут показывать в кинотеатрах, и как может сказать уход иностранных кинопроизводителей.

"Все. Кина не будет…"

Крупные кинокомпании Голливуда ушли с российского рынка. Теперь премьеры от Disney, Sony, Universal и Warner Bros. не будут транслировать в кинотеатрах. Со 2 марта отменилась премьера "Бэтмена", на экраны также не выйдут "Морбиус" с Джаредом Лето (премьеру уже переносили с 28 января в связи с пандемией), мультфильм от студии Pixar "Я краснею", фильм "Мир Юрского периода. Господство", "Северянин".

Вход закрыт и на европейские фестивали: Каннский и Венецианский фестивали закрыли доступ для участия россиян. Не состоялся и международный форум "Российский кинобизнес" из-за разных геополитических взглядов.

Все новое — хорошо забытое старое

После ухода с рынка иностранных компаний кинотеатры столкнулись с проблемой наполнения сетки. Выход из сложной ситуации нашли в двух вариантах. Первый — перенос премьер на более ранний срок. Так, комедия "Хочу замуж" от компании "Централ Партнершип" вместо 5 марта выйдет в прокат уже 3. Второй способ — трансляция старых фильмов: вновь в кинотеатрах появятся "Холоп" и "Движение вверх", компания "Наше кино" покажет отечественную классику "Брат" и "Брат 2" (премьера 24 марта), а также "Жмурки", "Морфий", "Про уродов и людей", "Я тоже хочу". Для детей вновь будут транслировать давно полюбившихся россиянам богатырей от студии "Мельница". Компания "Ракета Релизинг" начинает трансляцию аниме "Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера", "Ван Гог. С любовью, Винсент" и "Человек божий".

И немного о потерях

Главный редактор издания "Бюллетень кинопрокатчика" Александр Нечаев отметил в разговоре с "Коммерсантом" о том, что кинотеатры и так не восстановились после пандемии и работают на пороге рентабельности. Если голливудские фильмы не вернутся через месяц, и ситуация к началу сезона блокбастеров в начале мая не нормализуется, то в России может начаться массовое закрытие кинотеатров.

По мнению Нечаева, российская киноиндустрия, по предварительным подсчетам, может потерять за март около 5-6 млрд. рублей. Фонд Кино и министерство культуры заявили, что проинвестируют отечественный кинематограф на 11.5 млрд. рублей.

Нестабильную ситуацию прокомментировала и Ассоциация владельцев кинотеатров в своем заявлении.

Считаем, что в сложившихся условиях продюсерам, дистрибьюторам российского кино и кинотеатрам необходимо действовать совместно в целях сохранения российской кинематографии и грамотно распределить выпуск на экраны отечественных кинофильмов в 2022 году, чтобы удовлетворить запросы зрителей в разных жанрах и зрелищности кинофильмов, максимально получить финансовую отдачу от проката и не допустить большого оттока зрителей из кинотеатров на онлайн-платформы.

Некоторые люди видят выход из ситуации только с помощью развития российского кинематографа. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что импортозамещение в киноиндустрии положительно скажется на отечественном кино.

Из реальности в виртуальность

Санкции затронули и онлайн-платформы. С российского рынка ушел онлайн-кинотеатр Megogo. Недоступен стриминговый сервис HBOMax. Netflix приостановил все совместные с Россией проекты — сериал "Анна К" со Светланой Ходченковой, сериал "Ничего особенного", криминальный триллер "Зато". Но сервис продолжает работать на территории России за платную подписку.

Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" работает без перебоев. В марте на нем состоится премьера сериала "На взводе: Битва за Uber" о становлении компании по книге Майкла Айзека. Сервис Premier также работает. Так, в марте состоится трансляция американского боевика "Код 355".

Текст: Арина Савельева для Piter.tv

Фото: Piter.tv