Кинопрокату в России сложно. Вот как можно ему помочь

Оставлять себя в тяжелое время без творчества может оказаться губительным и для бизнеса, едва поднявшего голову, так и для собственного ментального здоровья.

Выходить в формате колонки о кинематографе в рубрике, где обычно публиковались мнения о фильмах в общем – ход ожидаемый, но обреченный на непонимание. Многим сейчас не до кино, людям бы свою жизнь в порядок привести. Но с гуманитарных полей приходит много сводок – люди творческих профессий в связи с поступающими новостями о "спецоперации" на Украине заявляют о приостановке работы и миграции, крупные бренды также покидают страну "на время". Тенденция затронула крупных кинопрокатчиков, которые отменяют релизы фильмов, показываемых в больших кинотеатрах.

Что для современного зрителя – поход в кино? В 2017 году такой опрос проводил Фонд кино, на вопросы ответили порядка семи тысяч респондентов, для них поход в кино – это важный способ досуга. В зрительской аудитории городских кинотеатров преобладали люди в возрасте 25-34 лет (это 33%, каждый третий посетитель). Тогда аудитория посетителей кинотеатров от 18 до 24 лет была меньше – 27%, но именно эти люди составляли ядро киноаудитории – посещает кинотеатры 1-2 раза в месяц и чаще. Основным мотивом похода в кино для них является просмотр киноновинок в компании друзей или второй половины, разделение совместного опыта киноаттракциона или авторского произведения. Подростки 14-17 лет составляли тогда лишь 15% кинотеатральной аудитории, что соответствует доле зрителей в возрасте от 35 до 44 лет (15%).

Сейчас именно молодая аудитория (18-34) оказывается под большим психологическим ударом. Их точно лишают условного "Бэтмена", хотя рекламные активности к релизу фильма предательски не отменили. Потеря возможности уйти в другой выдуманный, но такой знакомый мир ранит и автора этих строк, но всегда можно обратить внимание на то, кино, которое окажется поддерживающим в это тяжелое время. Кино может стать не способом эскапизма, а поводом к диалогу, прежде всего с самим собой.

Мы уже ранее писали про фильм "Камон Камон", который устами ребенка и минималистской черно-белой съемкой сможет растопить самое черствое сердце. Но за последний месяц, который прошел с начала февраля, в российском прокате появились еще фильмы, которые помогут найти опору в самом себе. Один из способов поддержать себя – пойти на сеансы повторного показа знаменитых фильмов. Выбор большой, о некоторых опциях мы писали ранее. Можно увидеть и работы Алексея Балабанова (оба "Брата", "Мне не больно", "Жмурки"), фильмы про богатырей, прокатные хиты прошлых лет – выбор широкий. Есть и другая возможность: поддержать малый бизнес, как в коронавирусные времена.

Независимые кинопрокатчики (то есть неподконтрольные медиа-гигантам) в России сейчас – это отдельная категория компаний, попадающая в большую заварушку. В своем телеграм-канале пиар-менеджер, бывшая сотрудница кинопрокатной компании "Иноекино" Анастасия Плотникова пишет, что доля российского зрителя в сборах авторского кино в масштабах мира очень маленькая. Этот процент не влияет на экономику небольших студий: "у нас НЕ СМОТРЯТ авторское кино в том объеме, который мог бы хоть как-то ударить по продавцам этого кино. Им легче от нас просто отказаться, не придумывать костыли с оплатами и не нести репутационных потерь". Уход прокатных компаний не скажется на их экономике, но скажется на экономике билета в кино в нашей стране уже сейчас, отмечает Анастасия.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что новость о "заморозке" билетов в киносетях России – это индустриальный ход, сделанный в попытке хоть как-то задержать подорожание цен.

Независимые прокатчики не смогут развернуться, ибо покупать контент станет БЕЗУМНО дорого. Ребят, безумно дорого — значит действительно безумно-безумно дорого. Кино покупается за валюту. Но даже если ты кино каким-то образом купил, его надо как-то продвигать (как его продвигать в нынешних условиях – никому неясно). Покупка кино всегда была рисковым бизнесом – отмечает специалист.

Поэтому похоже, что с новым контентом из-за рубежа в ближайшее время будет напряженка. Пока есть возможность, Piter.tv представляет дайджест того, какие интересные релизы такого типа остались в прокате и на цифровых платформах. Им можно дать шанс.

"Герой" – реж. Асхар Фархади

Релиз: скоро в цифровых кинотеатрах РФ

Осужденный каллиграф получает возможность на несколько дней выйти из "долговой" тюрьмы, чтобы навестить свою семью. В это время его "тайная" возлюбленная случайно находит сумку с большим количеством монет. Вместо того, чтобы быстро закрыть свой долг, мужчина решает вернуть сумку законному владельцу. Для прессы он становится героем, но в соцсетях могут перевернуть искреннее намерение с ног на голову.

Фото: кадр из фильма

Присмотреться к иранскому кино сейчас – самое время. Так можно увидеть, какие истории рассказывают в стране, достаточно изолированной и бедной материально. Узнать про историю цензуры, восхититься работами Аббаса Киаростами, Джафара Панахи, снявшего кино под арестом. Удивиться тому, как одной из первых мишеней наступившей в стране Исламской революции стали именно кинотеатры. Из этого каждый может сделать выводы для себя самостоятельно.

Сам "Герой" напоминает советское кино эпохи "застоя", максимально близкое постсоветскому зрителю. На человеческих характерах и тонкостях культуры разворачивается такое повествование, от которого не оторваться.

"Удовольствие" – реж. Нинья Тюберг

Релиз: в цифровых кинотеатрах РФ

Молодая шведка решает покинуть родной городок и переехать в центр индустрии для взрослых – Лос-Анджелес. Там она хотела бы сменить имя и стать порнозвездой, однако путь к признанию оказывается тернистым.

Фото: кадр из фильма

В советском кино существует понятие "производственного" фильма. Иронично, как эту же категорию можно отнести и к картине, снятой шведской режиссеркой. Говорить о том, что в фильме снялись реальные актеры из индустрии, скорее всего, тоже важно. Главная героиня проходит все ступени, в которых она (и зритель) видят, что труд в бизнесе еще похож на нескончаемый бой – либо ты, либо тебя. Дотошно исследуя индустрию "для взрослых", талантливая постановщица сливается с глянцевой картинкой порно, однако вытаскивает из этой картинки людей со своими недостатками и достоинствами. Предвосхищая вопросы – в кино именно мужские достоинства оказались зацензурированы или вообще пропали. Где-то мы уже такой подход видели ранее.

"Мания" – реж. Лорен Хэдэвей

Релиз: в кинотеатрах (с 24 марта), на цифровых платформах РФ (с 28 апреля)

Студенткой-первокурсницей движет стать лучшей во всём. Мало того, что она старается учиться на высшие оценки, так она еще и записывается в университетскую команду по гребле. Предел собственных возможностей при таком раскладе получается где-то недалеко.

Фото: Capella Film

О том, что значит "женский взгляд" в кино, ярче всего показывает фильм "Событие", который мы разбирали ранее. Это уникальный подход для сегодняшнего времени, он позволяет уловить нечто новое. Как это – вынести ребенка, причем нежеланного? Мужчина поймет вряд ли.

От более очевидных вещей – к тонким материям: дебютная работа американской постановщицы Лорен Хэдэвей берет попытку исследовать "синдром отличницы", да еще и в необычной обстановке гребного канала. Учитывая яркую монтажную работу самой Хэдэвей и зверскую харизму исполнительницы главной роли Изабель Фурман, это получается вовлекающее зрелище со своим нервом. Ставить "Манию" можно в один ряд с "Одержимостью" Дэмиена Шазелла, пытливые умы могут вспомнить "Пи" Даррена Аронофски – не менее острый дебют молодого автора. Но тут лучше удержаться от соблазна сравнивать. Давайте поставим Лорен Хэдэвей "на радар" и посмотрим, что же она сделает дальше.

"Худший человек на свете" – реж. Йоаким Триер

Релиз: в кинотеатрах (с 24 марта)

В 12 главах молодая и беспокойная девушка, склонная к сильной рефлексии, меняет профессии и возлюбленных, вступает в отношения и увлекается новыми людьми, приспосабливается к новым обстоятельствам в своей жизни.

Фото: Oslo Pictures

Если к творчеству Йоакима Триера придумать слово-синоним, им должно стать слово "человечность". В "Громче, чем бомбы" родитель подсматривал за странными танцами своего сына, в "Тельме" пубертатный возраст рифмовался с супер-способностями. "Худший человек на свете" того же Триера – это главная экспортная кинопобеда Швеции в этом сезоне (шутка ли, приз в Каннах за лучшую женскую роль). Чем же он цепляет? Тем, из чего складывается жизнь (звучит пошло, знаю). Но туда может входить все, что угодно. Оно даже может казаться безделицей: влюбленности, переезды, смена взглядов и стремлений, ссоры, побеги, страх упустить важное. Но как показал "Французский вестник" Уэса Андерсона, из такого и получается человеческая история во всем многообразии.

Оценил новинки Федор Быков, специально для Piter.tv