"Безумное кино для взрослых". Маски еще не сброшены

Карьера и репутация Эми (Катя Паскарю) оказываются под угрозой, когда в сеть сливают интимное видео с ее участием. Возмущенные до глубины души родители требуют ее немедленного увольнения. Однако Эми не собирается сдаваться просто так.

Из этого мог бы выйти громкий скандал, который вошел бы в историю отечественного кинопроката. Тиражируемый список картин, запрещенных к показу на больших экранах в России, пополнился бы работой румынского режиссера Раду Жуде "Безумное кино для взрослых" (неадаптированное название было "Безумный трах, или неудачное порно"). Она обрела бы свой "запретный" статус и не покидала площадок торрентов, соцсетей и онлайн-кинотеатров. Причина простая: "порнографичность" материалов, запрет – как в свое время было с частями "Дау" Ильи Хржановского, которые сейчас спокойно можно найти в онлайне.

Это укладывалось бы в последние тренды культурной политики в сфере кино – запрещали же к массовому прокату "Любовь" Гаспара Ноэ, где секс был неотъемлемой частью происходящего. При этом можно вспомнить парад пенисов в одной из сцен "Нимфоманки" Ларса Фон Триера, который, как оказалось постфактум, был обоснован художественно и на экранах показан.

Стоит отдать должное нашим культурным властям – эту картину можно посмотреть в российских кинотеатрах. Лжи как таковой нет, подвоха нет, но есть загвоздка. Стоит отметить усилия Минкульта вместе с прокатчиком по выходу из ситуации, которая вошла бы в рассказы Довлатова, будь он жив. Фильм начинается с пятиминутки любительского видео, ими полон PornHub – пара во всех подробностях занимается сексом, заводит друг друга. Отдается любимому человеку учительница частной школы в Бухаресте, где на улицах происходит порно уже не физическое, а ментальное. Только первые минуты фильма зритель не увидит (как и некоторые другие хардкорные шуточки), а только услышит происходящее. Это придется принять.

Мы не проговорили главное – к чему вообще готовиться, что мы увидим? Три части режиссерского высказывания соотечественника румынской новой волны, которой раньше близко интересовались только кинокритики. Исходя из того, что высказывание это исполнено максимально доходчиво – картина наиболее зрительская, с нее можно начать ознакомление с пластом работ талантливых постановщиков из Румынии: Кристи Пую, Кристиана Муджиу, Корнелиу Порумбою. Понять их российскому зрителю будет проще, чем любому западному синефилу, посттравматический синдром от XX века у нас похожий, но не одинаковый.

Маски приспущены, режим социальных дистанций обязательно необязателен, а по всему миру городским саундтреком стал сигнал скорой помощи – об этом нужно упомянуть отдельно, действительно эффектное и точное высказывание про пандемийное время. Через злые улицы, уже осуждающие героиню за ее появление на свет, учительница пытается найти свое место в городе, но останавливается на передышку только в зале игровых автоматов. Постановочного в этих скитаниях практически ничего нет, это надо чувствовать – сначала над этим хочется смеяться, потом – выть.

В своих работах Жуде препарирует культурное и общественное наследие режима Чаушеску и румынской истории вообще, в "Безумном видео..." он даже устраивает небольшую экскурсию по фактам вроде того, что во Второй Мировой Румыния не просто поддерживала Гитлера, но по масштабам истребления евреев была на втором месте после Германии. Изменилось ли это сегодня? Представьте себе, нет – во второй части, цифровом глоссарии современной Румынии показываются "военные" журналы, повествующие о захвате Москвы и плане "Барбаросса". Много и социального: культурные фрики, настоящие и не очень новостные заголовки об отношении к изнасилованиям, зубах и насилии над детьми – "политзаключенными своих родителей".

Главный приз Берлинского кинофестиваля в данном случае абсолютно оправдан. Фестиваль в столице Германии много лет поддерживает высказывания про баланс личного и публичного, персонального и политического. Картина универсальна – в этом клубке конспирологий и предрассудков находится не только Румыния, но и другие страны, где родители от учителей продолжают требовать пуританского поведения в соцсетях. Как на это можно реагировать? Театрально поставленный финал выдает три варианта ответа – положительно, отрицательно и гневно, накидав невежам много чего за воротник. Думаю, многим будет жаль, что развязка прошла так быстро.

Фильм в российском прокате с 16 сентября.

Текст: Федор Быков, Piter.tv

Фото: кадры из фильма, прокатчик Capella