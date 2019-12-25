В храме XVIII века в Винницах впервые за 87 лет прошло богослужение

Храм начали реставрировать весной, работы продолжаются.

В селе Винницы Ленинградской области спустя 87 лет запустения возобновились богослужения в храме Рождества Пресвятой Богородицы, построенном в XVIII веке. В советский период здание использовалось как склад и не эксплуатировалось по прямому назначению.

Весной этого года на объект прибыла экспедиция, включающая специалистов-реставраторов, имеющих аккредитацию Минкульта, и волонтёров из объединения "Общее дело". Об этом сообщили в телеграм-канале регионального правительства.

Участники работ очистили помещения от мусора, провели укрепление несущих конструкций, частично восстановили крышу, а также сохранили элементы оригинального интерьера. Работы по восстановлению памятника архитектуры продолжаются, но здание уже готово принимать прихожан.

Первую Божественную литургию приурочили ко Дню реставратора.

Ранее сообщалось, что в "Цветном городе" построят деревянный храм с шатровой колокольней.

Фото: телеграм-канал правительства Ленобласти