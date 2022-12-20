В "Цветном городе" построят деревянный храм с шатровой колокольней

Храм будет выполнен в традиционном русском стиле из деревянных брёвен длиной до 6 метров.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга появится новый православный храм. Религиозное сооружение возведут в квартале "Цветной город" по проекту, утверждённому городским Комитетом по градостроительству. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Храм будет выполнен в традиционном русском стиле из деревянных брёвен длиной до 6 метров. Особенностью станет отдельно стоящая колокольня шатрового типа, которая украсит перекрёсток Васнецовского проспекта и проезда у Муринской дороги.

В здании предусмотрены:

– Просторный молельный зал с хорами на первом этаже

– Подсобные помещения в цокольной части

– Винтовая лестница, соединяющая уровни.

Строительство ведётся по инициативе компании "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад". Новый храм станет важным духовным центром для жителей развивающегося квартала.

Ранее археологи нашли подвалы взорванного храма под асфальтом на Сенной площади.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре