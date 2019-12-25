В Кингисеппе стартовал срочный ремонт системы водоочистки по поручению губернатора

В июле жителей Кингисеппа освободили от платы за холодную воду, а горячая подаётся с 50% скидкой.

Власти Ленинградской области продолжают контролировать ситуацию с обеспечением качественной питьевой воды в Кингисеппе. Во вторник, 1 июля, губернатор региона Александр Дрозденко поручил немедленно приступить к модернизации системы водоочистки на действующей городской станции. Финансирование запланировано из резервного фонда правительства области, а также за счёт средств предприятия "Водоканал".

Как сообщил губернатор в своём телеграм-канале, следующий этап — реконструкция водопроводной сети. Также будет произведён перерасчёт сумм в квитанциях. Если ситуация не стабилизируется, эти меры могут быть продлены.

А до 1 августа — решение по выбору схемы финансирования строительства водоочистных сооружений с определением источников и графика финансирования. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

Напомним, что 30 июня Дрозденко дал дополнительные поручения по итогам обращений граждан, обеспокоенных качеством водопроводной воды. В качестве временной меры на июнь и июль в городе была отменена плата за холодное водоснабжение, а стоимость горячей воды снижена наполовину.

Ранее сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти безопасно купаться в восьми водоемах.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти