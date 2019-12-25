Турпоток в деревне Мандроги в Ленобласти вырастет более чем на 30% в 2025 году

В 2023 году комплекс посетили более 14 тысяч гостей, в 2024 — около 19 тысяч, а в 2025 ожидается порядка 25 тысяч.

В деревне Мандроги Ленинградской области прогнозируют рост туристического потока более чем на 30%. В 2025 году здесь ожидают около 25 тысяч посетителей, что почти на треть превышает показатель прошлого года.

По её словам, увеличение числа туристов связано с расширением событийного календаря и ростом количества гостей, которые останавливаются на ночь. В 2023 году Мандроги посетили свыше 14 тысяч человек, в 2024 — около 19 тысяч, в 2025 ожидается около 25 тысяч, сообщила ТАСС генеральный директор комплекса Марина Ропалец.

По поводу проживающих, [увеличение их количества] связано с тем, что событийный календарь у нас расширился, и появилось больше гостей, которые снимают на один день - одну ночь. Генеральный директор комплекса Марина Ропалец

Средняя продолжительность пребывания в деревне в 2025 году снизилась по сравнению с 2024-м из-за роста числа однодневных посетителей. С конца 2024 года здесь вновь появились иностранные туристы после перерыва, вызванного пандемией.

В Мандрогах сохраняют традиционную атмосферу XIX века — здесь расположены подлинные старинные избы, в которых работают ремесленники и проходят мастер-классы. В планах развитие инфраструктуры: увеличение номерного фонда, расширение ассортимента ремёсел, развитие мини-фермы и интерактивных экскурсий, а также создание охотничьих угодий и цехов по переработке дикого мяса, ягод и грибов.

С 2021 года в инженерную инфраструктуру комплекса вложено около 1 миллиарда рублей. В частности, построены современные стационарные причалы для теплоходов.

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