Новый фитнес-клуб появится на Васильевском острове

Предполагаемые инвестиции в строительство оцениваются примерно в 300 млн рублей.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) утвердил проект строительства спортивного комплекса на Васильевском острове, неподалеку от Смоленского кладбища, на Малом проспекте в Петербурге.

Сейчас участок занят автомобильной парковкой, сообщает "Деловой Петербург". Неподалеку расположен апарт-отель Next.

Конкретные характеристики будущего сооружения пока не уточняются, однако эксперты предположили, что там разместится спортивный объект общей площадью приблизительно 2,1 тыс. квадратных метров. Предполагаемые инвестиции в строительство оцениваются примерно в 300 млн рублей.

Петербург входит в тройку лидеров России по числу спортивных заведений, уступая лидерство Москве, где насчитывается около 2,4 тыс. фитнес-клубов. Согласно аналитическому ресурсу 2GIS, в культурной столице функционирует около 1,1 тыс. тренажёрных залов и специализированных студий. Интересно, что популярность фитнеса растет: за минувший год активность посетителей увеличилась на 5-6%.

Ранее в КГИОП поделились историей Невского проспекта через старинную гравюру.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)