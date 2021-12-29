"Событие": оптика, физика и литература в фильме-победителе Венецианского кинофестиваля

Диалог на тему абортов в современном обществе вести необходимо. Этот фильм представляет свой подход к предмету обсуждения.

Студентка Анна учится в вузе и мечтает о карьере писательницы. Незадолго до экзаменов она обнаруживает, что беременна. Времени на принятие важного решения почти не остается, и Анна решается преступить закон, рискуя оказаться за решеткой – на дворе начало 60-х, а аборты во Франции запрещены.

В рамках Венецианского кинофестиваля-2021 у этого фильма было множество соперников. Большинство из них до сих пор продолжают свою фестивальную судьбу, получая награды на других смотрах, достигают внимания зрителя на стримингах. Это выпущенные Netflix "Власть пса", "Рука бога" и "Потерянная дочь", картина о принцессе Диане "Спенсер", "Параллельные матери" Альмадовара, "Холодный расчет" с Оскаром Айзеком в главной роли. Но нет, кубок Вольпи ушел француженке Одри Диван и фильму "Событие". Сама режиссерка в интервью признает, что скорее всего, решение жюри в Венеции было политическим, но есть ли в нем признание и по художественным критериям? На этот вопрос фильм отвечает вполне уверенно.

Не сразу раскрывается место действия – это Франция начала 60-х, где были запрещены аборты. Их разрешили более чем 10 лет спустя, чему предшествовала громкая медиа-кампания того времени. В 1971 году во Франции был опубликован "Манифест 343", в котором сотни женщин, в том числе и публично известные (Катрин Денев, Аньес Варда и другие) потребовали декриминализацию абортов, публично признавшись в том, что нелегально прерывали беременность. Через несколько месяцев акцию повторили в Западной Германии. Закон вступил в силу только спустя 4 года после выхода заявления. Зрителям "События" до хэппи-энда далеко: здесь женское тело предстает полем боевых действий, где жертв не берут, а выход – либо смерть, либо тюрьма, либо преступная тишина, которую не прервать криком. Соседи же услышат. Боди-хоррор ли это? Вполне, только имеет дело с реальностью. Литературная основа фильма – книга воспоминаний Анни Эрно "Событие". Она была написана через 40 лет после пережитого француженкой аборта. Так этот опыт выходит на свет – буквально хоррор, но персональный, от этого еще более ранящий.

В ряду других высказываний режиссеров арт-кино об абортах (например, "Никогда, редко, иногда, всегда", "4 месяца, 3 недели и 2 дня") "Событие" выделяется обманчивой простотой. Казалось бы, камера не отворачивается от героини, получающей шокирующую весть и проходящую через все круги битв и стыда. По накалу это можно сравнить с кино о войне последних лет 20, где повествование ведется исключительно от лица солдата ("Иди и смотри", "Сын Саула").

Удержать на себе внимание – непростая задача для главной героини. С этим справляется Анамария Вартоломей, местами напоминающая зрителю молодую Марион Котийяр. Интимность действия здесь – обезоруживающая для описания. Как это, присутствовать при обсуждении близости между подругами? Как это, фактически попадать в центр женского общежития? Лозунги о том самом женском взгляде в кино и пресловутой "репрезентацией" обретают силу, которую не скрыть за комментариями в сети и демагогией. Зритель-мужчина с этим столкнется и удивится натуралистичности, а женщина увидит персонажа, которому так или иначе хочется сопереживать. Той, что сталкивается с самой собой и побеждает в этой битве с биологией. К счастью, легально.

Фильм в российском прокате с 20 января. Премьерный показ прошел в Петербурге 19 января в кинотеатре "Мираж Синема Озерки"

Фото: ТА "Русский репортаж"

Отсмотрел Федор Быков, Piter.tv