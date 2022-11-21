У Греты Тунберг отобрали микрофон во время митинга в Амстердаме

Во время своего выступления экоактивистка пригласила выступить на сцену жительницу Палестины и гражданку Афганистана.

.У шведской экоактивистки Греты Тунберг отобрали микрофон во время митинга в Амстердаме. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 ноября, на климатической акции, которая прошла на Музейной площади. Во время своего выступления Тунберг пригласила выступить на сцену жительницу Палестины и гражданку Афганистана. По ее словам, необходимо "прислушиваться к голосам тех, кто подвергается угнетению, и тех, кто борется за свободу и справедливость".

После выступления двух женщин к Тунберг подошел мужчина, который выхватил у нее микрофон. Он заявил, что пришел "на климатическую демонстрацию, а не ради политических взглядов". Однако позже экоактивистка вернула себе микрофон.

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Видео: nos.nl