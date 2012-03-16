МЧС: 70 россиян пересекли КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа

Их направят в Каир, где развернут оперативный штаб ведомства.

Семьдесят россиян пересекли КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Сегодня, 12 ноября, МЧС совместно с российскими дипломатами начало эвакуацию мирного населения из сектора Газа. На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, которые намерены покинуть зону конфликта. Их направят в Каир, где развернут оперативный штаб ведомства.

Ранее мы сообщали, что в ООН готовы нарастить поставки гумпомощи в Газу в случае открытия дополнительных КПП.

Видео: МЧС России