ОКР показал видео из самолета с российскими олимпийцами

После приезда их ждало шоу на Красной площади в Москве.

Олимпийский комитет РФ в своем Telegram-канале опубликовал видео с борта самолета, на котором возвращаются домой российские спортсмены после Олимпиады-2020.

На кадрах видно, что олимпийцы находятся в хорошем настроении. После приезда спортсменов ждало шоу в их честь на Красной площади в Москве.

Напомним, сборная России завоевала 71 награду на летних Олимпийских играх в Токио. Таким образом спортсмены РФ заняли пятое место в "золотом" медальном зачете, по количеству наград – третье. Всего в копилке олимпийцев 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых наград. Данный перечень возглавляет сборная Соединенных Штатов (39-41-33), на втором месте – Китай (38-32-18). Тройку лидеров замыкает Япония (27-14-17).

Ранее журналист Владимир Познер заявил о заслуженном наказании для РФ на Олимпиаде.

Видео: Telegram / Олимпийский комитет России