По его словам, бойкот является путем в никуда и не принесет никому никаких дивидендов.

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил о невозможности бойкота Олимпиады-2024 спортсменами сборной России. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии российских спортсменов.

По его словам, бойкот является путем в никуда и не принесет никому никаких дивидендов. Он напомнил, что в 1980 году из-за бойкота некоторых стран Олимпиады в Москве пострадали спортсмены. Он подчеркнул, что участие в Играх является выбором каждого человека.

Мы говорим о зрелых спортсменах, каждый делает свой выбор, каждый будет нести за него ответственность. Уверен, российское олимпийское сообщество обладает этой зрелостью. Станислав Поздняков, глава ОКР

Ранее Поздняков заявил, что МОК следует отменить рекомендации о допуске с нейтральным статусом.

Видео: Telegram / ТАСС