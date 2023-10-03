Захарова назвала отказ Парижа в освещении Олимпиады журналистам РФ паранойей

Она подчеркнула, что других журналистов допустили до освещения спортивных соревнований.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ Парижа в освещении летней Олимпиады журналистам РФ паранойей. Об этом она рассказала на брифинге.

Дипломат прокомментировала решение французских властей отказать в освещении Олимпийских игр. Она подчеркнула, что других журналистов допустили до освещения спортивных соревнований. По словам Захаровой, такие действия со стороны Парижа не новы и являются обычным лицемерием.

Ранее Захарова заявила, что РФ готова предоставить площадку для переговоров Азербайджана и Армении.

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