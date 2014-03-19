Поздняков: МОК следует отменить рекомендации о допуске с нейтральным статусом

По его словам, нынешние рекомендации носят запретительный характер.

Международному олимпийскому комитету (МОК) следует отменить рекомендации о допуске российских спортсменов с нейтральным статусом. Об этом заявил на расширенном заседании коллегии спортсменов глава ОКР Станислав Поздняков.

По его словам, нынешние рекомендации носят запретительный характер и не позволят большому количеству спортсменов принять участие в Олимпийских играх. Поздняков отметил, что регулярно доводит позицию ОКР до коллег из Лозанны.

Мы с ними не согласны. И будем с этим бороться со всей принципиальностью. Станислав Поздняков, глава ОКР

Ранее Лавров заявил, что ситуация с МОК вынуждает искать другие формы развития независимого спорта.

Видео: ВКонтакте / Олимпийский комитет России