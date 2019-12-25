Лавров: ситуация с МОК вынуждает искать другие формы развития независимого спорта

Действия Международного олимпийского комитета вынуждают Москву искать другие формы развития независимого и деполитизированного и по-честному состязательного спорта. Соответствующее заявление в ходе выступления перед преподавательским составом и студентами МГИМО сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.
Что делают сейчас с МОК - это издевательство над здравым смыслом, над Олимпийской хартией. Президент тоже на эту тему говорил. Это вынуждает искать другие формы развития...
Сергей Лавров, глава МИД России
Лавров: Япония "слепо и тупо" следует политике США по агрессивному наступлению на РФ.
Фото и видео: МИД России
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