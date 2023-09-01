Лавров: Япония "слепо и тупо" следует политике США по агрессивному наступлению на РФ

Глава МИД РФ рассказал о работе по "территориальному вопросу" с Токио.

В Токио приняли решение "слепо и тупо" следовать в русле американской политики по агрессивному наступлению на РФ во всех сферах. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО в Москве. Дипломат отметил, что такая ситуация для японских коллег является печальной. Он добавил, что Россия всегда хорошо относилась к своим соседям, а глава государства Владимир Путин лично уделял внимание неформальным и доверительным контактам со всеми японскими премьер-министрами, с которыми работал.

Одна из немногих стран, которые "выпадают" из общей перспективы наращивания нашего стратегического взаимодействия, поскольку приняла решение следовать слепо и тупо, простите меня за это слово, в русле политики США, в русле политики даже не сдерживания России, а просто агрессивного наступления на Россию во всех сферах. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров добавил, что ранее Россия и Япония согласовывали подход по организации совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, однако такая инициатива "канула в лету". Стороны успели согласовать пять направлений.

Лавров: встречу в Джидде планировали для донесения бесперспективности дискуссий без России.

Фото и видео: МИД России