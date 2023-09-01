Лавров: встречу в Джидде планировали для донесения бесперспективности дискуссий без России

Глава МИД РФ оценил попытки Саудовской Аравии заставить Запад слушать Россию.

Встречу в городе Джидде Саудовской Аравии планировали для донесения бесперспективности обсуждения "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского без участия в мероприятии Москвы. Соответствующее заявление в ходе выступления перед преподавательским составом и студентами МГИМО сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат уточнил, что представители СА позже объяснили российской стороне, что хотят провести у себя очередное совещания по теме.

Исключительно делается для того, чтобы донести до западных участников и до самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия РФ, что они и сделали на том мероприятии в Джидде. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: предыдущие операции говорят, сколько Запад может добиваться целей на Украине.

Фото и видео: МИД России