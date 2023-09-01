Лавров: предыдущие операции говорят, сколько Запад может добиваться целей на Украине

Глава МИД РФ напомнил об операциях США в Ираке и Афганистане.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что о времени, в течение которого коллективный Запад будет пытаться добиваться своих целей на территории Украине, можно судить по длительности их операций в Ираке и Афганистане. Соответствующее заявление в ходе выступления перед преподавательским составом и студентами МГИМО сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат заметил, что после этого "ответ понятен".

Мы на саммите БРИКС обсуждали это...они у меня спросили: сколько, вы думаете, им потребуется защищать Украину, чтобы она победила на поле боя. Я говорю: я гадать не могу, но примеры в истории есть - посмотрите, сколько им потребовалось в Ираке, сколько им потребовалось в Афганистане, чтобы добиться своих целей. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия видит большие перспективы в совместных с Центральной Азией энергопроектах.

Фото и видео: МИД России