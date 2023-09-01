Лавров: Россия видит большие перспективы в совместных с Центральной Азией энергопроектах

В МИД РФ оценили сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном.

Москва сейчас реализует совместно со странами Центральной Азии целую серию перспективных долгосрочных проектов в энергетической сфере. Соответствующее заявление в ходе выступления перед преподавательским составом и студентами МГИМО сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат пояснил, что совместно с Казахстаном и другими международными партнерами ведется тесным и практический диалог по теме,а также разрабатываются проекты. Таким образом глава МИД РФ ответил на вопрос о перспективах взаимодействия в газовой сфере с Казахстаном в целях развития экспорта ресурсов в страны Азии.

Так что здесь в рамках сотрудничества России и Центральной Азии в энергетической сфере есть полное понимание и есть целая серия конкретных проектов, которые очень перспективные, долгоиграющие, и они будут обеспечивать устойчивость наших экономик. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат напомнил про дефицит природного газа на территории Узбекистана. Поэтому сейчас Россия договаривается с коллегами о том, что транзитная система Казахстана могла использоваться для удовлетворения энергетических потребностей Узбекистана. Однако такое решение проблемы потребует проведения на земле технических работ. В самом Казахстане тоже фиксируется проблема газификации, так как на севере и на востоке вопрос стоит достаточно серьезно. При этом у России существует собственная транспортная система для экспорта газа в КНР, однако это никому "не создает проблем".

Лавров: РФ предлагала соглашения, позволяющие Турции заходить в Сирии по согласованию.

Фото и видео: МИД России