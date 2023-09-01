Лавров: РФ предлагала соглашения, позволяющие Турции заходить в Сирии по согласованию

Глава МИД РФ рассказал о работе по "дорожной карте" для нормализации связей между Турцией и Сирией.

Москва предлагала соглашения, позволяющие Турции заходить на территорию Сирии по согласованию сторон. Соответствующее заявление в ходе выступления перед преподавательским составом и студентами МГИМО сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат добавил, что Россия, Турция и Сирия, а также присоединившийся к "тройке" Иран продолжают взаимные контакты по проекту реализации дорожной карты нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. Страны заинтересованы в формировании "дорожной карты" по региону.

Проект дорожной карты мы передали всем нашим коллегам где-то в июне. Сейчас продолжаются контакты по приведению его к общеприемлемому состоянию, когда он мог бы быть уже одобрен. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Известно, что процесс нормализации отношений между Дамаском и Анкарой начался в 2022 году с контактов по линии Министерств по обороне и спецслужб "с прицелом на подготовку саммита".

Лавров: расчеты на возврат отношений России с Западом на круги своя "построены на песке".

Фото и видео: МИД России