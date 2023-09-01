Лавров: расчеты на возврат отношений России с Западом на круги своя "построены на песке"

Глава МИД РФ оценил гипотетическое сотрудничество России и недружественных стран.

Курс стран коллективного Запада по нанесению России стратегического поражения в обозримом будущем никуда не исчезнет, а все расчеты на то, что отношения между РФ и Западом вернутся на прошлый уровень, "построены на песке". Соответствующее заявление в ходе выступления перед преподавательским составом и студентами МГИМО сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат добавил, что если случайно по "непонятному велению свыше" Запад предложит Москве вернуться к нормальным контактам друг с другом, то Россия сначала подумает, стоит ли этим заниматься и в каких сферах. Это сотрудничество не будет возобновлено в областях, от которых зависит российская безопасность.

Расчеты тех, кто сокрушается по поводу обрушения наших отношений с западными коллегами, на то, что все когда-то вернется на круги своя, они построены на песке. Линия у Запада, тот курс, который был провозглашен с целью нанесения России стратегического поражения, он никуда не исчезнет в обозримом будущем. И мы это прекрасно понимаем. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров сообщил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах.

Фото и видео: МИД России