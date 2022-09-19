В Кремле прокомментировали отставку Позднякова с поста главы ОКР

В Москве оценили работу главы ОКР на занимаемой должности.

Работа Станислава Позднякова на посту президента Олимпийского комитета страны пришлась на сложный период для ведомства, которое утратило связь с Международным олимпийским комитетом. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 16 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

Безусловно, работа Позднякова пришлась на очень сложный период для Олимпийского комитета, собственно, ОКР фактически утратил связь с олимпийским движением, МОК. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Станислав Поздняков во вторник, 15 октября, объявил о своем уходе в отставку с должности президента. Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях возглавлял ОКР с мая 2018 года. А в декабре 2022-го специалист был переизбран на новый, четырехлетний срок. Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав его олимпийских советов Донецкую и Луганскую народную республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.Затем ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить свое полноправное членство там. Однако CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС