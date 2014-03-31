Кремль не комментирует тему попытки покушения на Кадырова

Дмитрий Песков не стал оценивать слова главы Чечни.

Кремль не комментирует тему попытки покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 16 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Российский чиновник пояснил, что на угрозы гражданам по их запросу реагируют правоохранительные органы.

Мы не комментируем эту ситуацию. Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Рамзан Кадыров в контексте ситуации, происходящей с компанией Wildberries, выступил с утверждением о том, что убийство главы Чечни пытались заказать сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и депутаты Государственной Думы страны Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов. Позже парламентарий Курбанов выступил с опровержением этих подозрений.

Песков заявил об отсутствии изоляции России на мировой арене.

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