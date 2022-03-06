Песков заявил об отсутствии изоляции России на мировой арене

В Кремле прокомментировали ожидания от саммита БРИКС в Казани.

Москва не находится в изоляции в современном мире. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 15 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал большое количество гостей, которые ожидаются на саммите БРИКС, организованного в Казани.

Россия не находится в изоляции, в современном мире очень трудно изолировать любую страну, тем более такую как Россия. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник уточнил, что у России есть большое количество партнеров на геополитической арене, которые разделяют иное мировоззрение в международных отношениях. Их система должна основываться на международном праве, а не на тех правилах, "которые устанавливаются отдельно взятыми государствами" из коллективного Запада. Дмитрий Песков заявил, что большинству государств импонируют такие подходы,которые основаны на взаимоуважении и взаимовыгодном сотрудничестве. Эти страны не пытаются занять доминирующую позицию в рамках взаимодействия с коллегами.

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