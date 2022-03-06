В Кремле прокомментировали попытку женщины повесить флаг России в Одессе

Дмитрий песков оценил поступок Елены Чесаковой.

В Москве назвали очень смелым поступок Елены Чесаковой, которая попыталась повесить российский государственный флаг на постамент снесенного памятника императрице Екатерине II в Одессе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 15 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал решение местной судебной инстанции поместить женщину под домашний арест за ее стремление.

Она не находится в застенках, она находится под домашним арестом, что слава богу. Действительно, поступок очень смелый. Помочь мы ей не можем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что украинское издание "Страна.ua" уведомило читателей о том, что на территории Одессы местная жительница пыталась повесить флаг России на постамент снесенного памятника Екатерине II. В правоохранительных органах Одесской области днем 15 октября сообщили, что против женщины возбуждено уголовное дело. Действия украинки квалифицированы следствием как "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ".

В Кремле прокомментировали договор о партнерстве России и КНДР.

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