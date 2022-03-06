В Кремле прокомментировали договор о партнерстве России и КНДР

Дмитрий Песков прокомментировал военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном.

Договор о партнерстве России и Северной Кореи подразумевает стратегическое сотрудничество между странами во всех областях, в том числе в сфере безопасности. Таким образом чиновник из Кремля ответил на вопрос СМИ о том, окажут ли Москва и Пхеньян друг другу помочь в случае начала вооруженного конфликта с третьими государствами. В Кремле уточнили, что РФ и КНДР руководствуются именно этим договором при развитии своих отношений.

Эти формулировки в дальнейшем уточнении, они достаточно однозначные. Но при этом главное, наверное, что этот договор подразумевает действительно стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе и в обеспечении безопасности Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля.

Говоря об аналогичном пункте договора между Россией и Ираном о военной помощи, Дмитрий Песков указал прессе, что о содержании документа следует будет рассуждать только после того, как он будет подписан.

В Кремле опровергли вмешательство России во внутренние дела Грузии.

Фото и видео: Telegram / ТАСС