Дмитрий Песков оценил слова Саломе Зурабишвили.

Москва не вмешивается во внутренние дела Грузии и не собирается этого делать. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 15 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал сведения о том, что грузинский президент Саломе Зурабишвили высказала мнение, что на самом деле страной якобы управляет "российское правительство". Иностранка обвинила действующие в Тбилиси власти, включая правящую политическую партию "Грузинская мечта", в желании фальсификации парламентских выборов, запланированных на 26 октября.

Что касается нас: мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: жителям Молдавии не позволяют иметь добрые отношения с Россией.

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