По его словам, этим людям отказывают в праве иметь свои собственные политические силы.

Жителям Молдавии не позволяют иметь добрые отношения с Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на территории Молдавии много людей являются сторонниками развития отношений с Россией. Песков отметил, что этим людям отказывают в праве иметь свои собственные политические силы и освещать электоральный процесс в стране. Он также подчеркнул, что Москва не вмешивается в выборы в Молдавии.

Ранее Песков ответил на обвинения в угрозе НАТО со стороны России.

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