Он подчеркнул, что подобные заявления противоречат всему ходу истории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения в угрозе НАТО со стороны России. Об этом он рассказал журналистам.

В Кремле прокомментировали заявление главы федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о якобы способности Москвы напасть на страны-члены альянса. По словам Пескова, говорить об угрозе НАТО со стороны РФ неправильно и нелогично. Он подчеркнул, что подобные заявления противоречат всему ходу истории.

Ранее Песков рассказал, почему на Западе боятся БРИКС.

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