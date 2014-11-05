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Песков ответил на обвинения в угрозе НАТО со стороны России

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Он подчеркнул, что подобные заявления противоречат всему ходу истории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения в угрозе НАТО со стороны России. Об этом он рассказал журналистам.

В Кремле прокомментировали заявление главы федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о якобы способности Москвы напасть на страны-члены альянса. По словам Пескова, говорить об угрозе НАТО со стороны РФ неправильно и нелогично. Он подчеркнул, что подобные заявления противоречат всему ходу истории.

Ранее Песков рассказал, почему на Западе боятся БРИКС.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, нато, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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