Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему на Западе боятся БРИКС. Об этом он сообщил журналистам.
Песков назвал БРИКС демократичным объединением, которое именно предлагает равноправное взаимодействие и сотрудничество. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации участие в БРИКС выглядит более привлекательным для многих стран.
Все больше стран склоняются к необходимости в выстраивании отношений по новому и не приемлют больше отношения, основанные на диктате одной страны в отношении другой.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее в Кремле ответили на обвинения во вмешательстве России в выборы в Британии.
Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все