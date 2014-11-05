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Песков рассказал, почему на Западе боятся БРИКС

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По его словам, БРИКС предлагает равноправное взаимодействие и сотрудничество.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему на Западе боятся БРИКС. Об этом он сообщил журналистам.

Песков назвал БРИКС демократичным объединением, которое именно предлагает равноправное взаимодействие и сотрудничество. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации участие в БРИКС выглядит более привлекательным для многих стран.

Все больше стран склоняются к необходимости в выстраивании отношений по новому и не приемлют больше отношения, основанные на диктате одной страны в отношении другой.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее в Кремле ответили на обвинения во вмешательстве России в выборы в Британии.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: брикс, дмитрий песков, запад, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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